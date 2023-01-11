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Среда, 11 января 2023, 18:09 мск

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По итогам 2022 года инфляция в России составила 11,9%

Инфляция в России по итогам 2022 года оказалась даже ниже прогнозного уровня и составила 11,9%. Об этом на совещании президента Владимира Путина с членами правительства доложил глава минэкономразвития Максим Решетников, передает РИА Новости.

«Поступила оперативная сейчас информация уже – по итогам года у нас инфляция ниже 12%, если быть точнее с округлениями – 11,9%. И это несмотря на то, что мы перенесли индексацию тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года», – сказал министр.

Минэкономразвития в своем прогнозе ожидало инфляцию в России в 2022 году на уровне 12,4%. При этом глава министерства не исключал, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза – в диапазоне 12-12,4%.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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