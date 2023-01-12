Буксир сгорел в районе Северного речного вокзала Москвы

Пожар произошел сегодня утром на буксире, пришвартованном в районе Северного речного вокзала столицы. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, рано утром 12 января 2023 года произошло возгорание на буксире-толкаче «Адлер», находящемся у 16 причала Северного речного порта. В настоящее время возгорание локализовано, пострадавших нет», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности и безопасности плавания, в ходе которой изучит обстоятельства происшествия.

По данным пресс-службы главного управления МСЧ России по городу Москве, сообщение о пожаре поступило спасателям в 05:17. Возгорание на площади 25 квадратных метров произошло в машинном отделении судна. В 06:08 пожар был полностью ликвидирован.

Москва, Андрей Дорофеев

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