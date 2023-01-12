Житель Москвы рассылал детям порнографию

Ранее судимый житель столицы рассылал порнографические изображения несовершеннолетним. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, в конце декабря 2022 года мужчина, воспользовавшись техническим средством, подключенным к интернету, используя одну из социальных сетей, вступил в переписку с 13-летней девочкой. Войдя в доверие к ребенку, он отправлял ей фото порнографического содержания», – говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители задержали проживающего в районе Внуково 38-летнего мужчину. В ходе следственных действий была изучена его переписка и установлена еще одна несовершеннолетняя потерпевшая.

Москвичу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц).

Как добавили в СК, выяснилось, что обвиняемый ранее был судим по ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов).

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, назначены экспертизы, производятся следственные и процессуальные действия.

Москва, Андрей Дорофеев

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