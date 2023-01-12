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Четверг, 12 января 2023, 12:41 мск

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Двое уголовников под видом полицейских ограбили компанию детей и пенсионерок в Москве

Ранее судимые мужчины ограбили в Москве квартиру, в которой находились трое детей и две пожилые женщины. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД России.

«Злоумышленники, представившись сотрудниками полиции, под надуманным предлогом поиска наркотиков проникли в квартиру, расположенную на Ореховом бульваре. В жилище на тот момент находились трое несовершеннолетних детей в возрасте от 4 до 14 лет, мать которых была в отъезде, а также две пожилые родственницы», – говорится в сообщении ведомства.

Как добавили в полиции, одна из девочек, увидев незнакомцев, позвонила родительнице и по её просьбе передала телефон одному из пришедших мужчин. После разговора с ним мать ребёнка через службу 112 обратилась в полицию.

Грабители, в свою очередь, забрав у детей мобильные телефоны, а также банковскую карту и паспорт одной из пожилых женщин, спешно скрылись. Предварительная сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Экипаж полицейского автопатруля оперативно задержал подозреваемых на улице Генерала Белова. У них изъяли похищенное имущество.

В отношении мужчин 35 и 38 лет возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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