Видео с избиением школьницы: прокуратура Подмосковья выясняет обстоятельства съемки

Прокурорская проверка организована в Подмосковье в связи с появлением в социальных сетях видео, запечатлевшего избиение школьницы группой сверстниц. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Предположительно событие произошло в одном из подъездов жилого дома в городском округе Люберцы», – говорится в сообщении ведомства.

Предполагается, что в ходе проверки, проведение которой поручено Люберецкой городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования» – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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