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Пятница, 13 января 2023, 12:22 мск

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Несовершеннолетний юноша погиб под колесами электрички в Подмосковье

В Подмосковье 17-летний юноша погиб под колесами электропоезда. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

«В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что 12 января 2023 года на участке местности расположенном на 1 главном пути 30 км 6 пк станции Бутово Курского направления Московской железной дороги произошло травмирование электропоездом сообщением Нахабино – Подольск молодого человека 2005 года рождения. От полученных телесных повреждений, он скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователями, среди прочего, изучаются условия проживания и обучения погибшего.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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