Путин поручил проработать механизм компенсаций жертвам финансовых аферистов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий.

Согласно поручению главы государства по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, при необходимости нужно представить предложения по внесению соответствующих изменений в действующее законодательство.

Доклад на эту тему должен быть представлен до 1 июля.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Москва, Светлана Антонова

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