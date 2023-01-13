Уголовное дело возбудили из-за перебоев с отоплением двух микрорайонов в подмосковном Воскресенске

Следкомитет возбудил уголовное дело по факту перебоев в теплоснабжении двух микрорайонов Воскресенского городского округа Подмосковья. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Жители микрорайонов «Лопатинский» и «Цемгигант» Воскресенского городского округа сообщили через социальные сети в главное следственное управление СК России по Московской области о ненадлежащем качестве предоставляемых им коммунальных услуг по теплоснабжению в зимний период и неудовлетворительном состоянии центральной системы отопления округа. По результатам рассмотрения обращений следственным отделом по г. Воскресенску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ)», – говорится в сообщении ведомства.

В СК добавили, что следователи выехали на место, провели осмотры и допросили жителей. Руководством территориального следственного отдела осуществлён личный прием инициативной группы граждан. Также опрошены должностные лица администрации, сотрудники теплоснабжающей организации, изъята необходимая документация.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»