Средняя цена на российскую нефть Urals за месяц упала ниже $50 за баррель

Средняя цена на нефть Urals за период с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила $46,82 за баррель, или $341,8 за тонну. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства финансов РФ.

Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть, которая сейчас составляет $16,7 за тонну, с 1 февраля понизится до $12,8 за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла уменьшится до $3,8 c $5,0 за тонну, на темные – до $12,8 с $16,7.

Вместе с тем, пошлина на экспорт товарного бензина понизится до $3,8, прямогонного (нафта) – до $7,0 с $9,1 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) составит $21,0, на чистые фракции СУГ – $18,9.

Ранее сообщалось, что российская нефть Urals продается по цене почти вдвое ниже стоимости марки Brent и установленного Западом ценового потолка. 6 января российское топливо торговалось на уровне 38 долларов за баррель в порту Приморска, отмечал Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.

В тот же день цена на мировой эталон Brent была на уровне 78,57 доллара за баррель.

С 5 декабря начали действовать ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель и эмбарго ЕС на поставки топлива из России. Указом президента РФ утверждены ответные спецмеры: запрет на экспорт российской нефти и нефтепродуктов по контрактам, где предусмотрена фиксированная максимальная цена.

Москва, Светлана Антонова

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