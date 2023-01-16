В Москве раскрыто убийство двух школьниц, совершенное 34 года назад

Московские следователи установили мужчину, причастного к убийству двух 17-летних школьниц из Таллина в 1989 году. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным следствия, в марте 1989 года в лесном массиве Лосиного острова были обнаружены тела двух 17-летних девушек с признаками насильственной смерти. На месте происшествия были зафиксированы следы их волочения и обуви. В 1989 году установлено, что девушки приехали в Москву 29 марта и были убиты через несколько часов после приезда.

Следователи, криминалисты и сотрудники угрозыска по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет проанализировали материалы уголовного дела и назначили новые экспертизы. В результате на одежде одежды потерпевших обнаружены два генотипа мужского пола. Выяснилось, что биологические следы, в частности, принадлежат ранее неоднократно судимому уроженцу Москвы.

56-летнему мужчине предъявлено обвинение по п. «з» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах).

«В рамках предварительного следствия была выявлена причастность к совершению преступления еще двух соучастников обвиняемого, однако они скончались в 1999 и 2012 годах», – добавили в Следкомитете.

Пресненским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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