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Вторник, 17 января 2023, 13:32 мск

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Грабитель, похитивший телефон у пассажирки московского метро, пытался скрыться в тоннеле

Полицейские задержали в грабителя, который пытался скрыться от преследования в тоннеле московского метро. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленник на станции метро «Курская» вырвал из рук москвички дорогостоящий смартфон. Убегая, он спрыгнул с платформы на пути и попытался скрыться. Машинист электропоезда, увидев в тоннеле неизвестного, применил экстренное торможение и предложил мужчине войти в кабину. На станции «Бауманская» подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, которых вызвала потерпевшая», – рассказала Волк.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за кражи житель Краснодарского края. Полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 161 УК РФ (грабеж). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенное изъято и возвращено законной владелице.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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