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Вторник, 17 января 2023, 14:02 мск

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Росгвардейцы потушили пассажирский автобус в Москве

Росгвардейцы потушили в Москве пассажирский автобус, свидетелями возгорания которого они случайно стали. Об этом сегодня сообщил информационный центр столичного правительства.

Инцидент произошел на западе столицы.

«Сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по городу Москве пришли на помощь водителю загоревшегося пассажирского автобуса. Находясь на маршруте патрулирования на Рублевском шоссе, автоэкипаж Росгвардии заметил, что у впереди идущего автобуса загорелось заднее колесо», – пояснили в ведомстве.

Правоохранители остановили автобус, помогли пассажирам и водителю покинуть салон, взяли из служебного автомобиля огнетушитель и ликвидировали возгорание.

Пострадавших в результате происшествия не оказалось.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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