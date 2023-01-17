Столичные следователи предъявили мужчине обвинение в изнасиловании несовершеннолетней 11-летней давности

Столичные следователи предъявили мужчине обвинение в изнасиловании и ограблении несовершеннолетней, совершенных 11 лет назад на юге столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, в ноябре 2011 года, вблизи дома, расположенного по Варшавскому шоссе города Москвы, обвиняемый внезапно напал на 15-летнюю потерпевшую и нанёс несколько ударов в область лица, чем подавил ее волю к сопротивлению, после чего совершил в отношении последней насильственные действия сексуального характера. Кроме того, обвиняемый открыто похитил принадлежащее несовершеннолетней потерпевшей имущество», – говорится в сообщении ведомства.

В последующем злоумышленник отбывал наказание за совершение иного преступления.

В ходе работы по раскрытию серийных изнасилований следователи и сотрудники угрозыска проанализировали материалы уголовного дела, назначили экспертизы по вещественным доказательствам, проверили следы по информационным базам данных и оперативно-справочным учетам, в результате чего удалось установить личность 52-летнего преступника.

«В ходе допроса обвиняемый вину в совершении указанных преступлений не признал, от дачи показаний отказался», – добавили в СК.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Москва, Андрей Дорофеев

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