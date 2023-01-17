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Вторник, 17 января 2023, 15:17 мск

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Водитель «Нивы» спровоцировал в Москве полицейскую погоню со стрельбой

Столичным правоохранителям пришлось применить оружие, чтобы остановить пытавшегося уйти от погони водителя «Нивы». Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Автомобиль «Нива», который совершал опасные маневры, полицейские заметили на территории Северо-Восточного административного округа Москвы. Законные требования об остановке он игнорировал и на большой скорости продолжал движение, пытаясь скрыться. При этом во время преследования на Московской кольцевой автодороге совершил касательное столкновение со служебным автомобилем», – рассказала Волк.

Сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие. После того, как выстрелами были повреждены три колеса «Нивы», машина остановилась, а водителя задержали и доставили в отдел полиции.

В отношении задержанного полицейскими составлены девять протоколов по различным статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ.

«Ранее он уже неоднократно привлекался к предусмотренной законом ответственности за различные противоправные деяния и был лишен права управления транспортными средствами. Нарушитель направлен на медицинское освидетельствование», – добавила официальный представитель МВД.

Как уточняет телеграм-канал Mash, погоня продолжалась 70 километров. Задержали «Ниву» в посёлке Краснознаменский городского округа Щёлково Московской области. «Причём в очень символичном месте: между СНТ «Нива» и СНТ «Нива-2», – отметили авторы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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