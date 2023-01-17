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Вторник, 17 января 2023, 15:34 мск

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Четверо вымогателей похитили москвича ради 100 тысяч рублей

Московский суд по ходатайству следствия заключил под стражу четверых фигурантов, обвиняемых в похищении человека. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в ночное время 11 января обвиняемые, находясь вблизи жилого дома на улице Конёнкова, применяя физическое насилие к потерпевшему, посадили его в автомобиль. «Реализуя свой умысел, направленный на вымогательство у мужчины денежных средств в размере 100 тысяч рублей, они вывезли его на безлюдный участок местности в районе Лианозово в городе Москве, где удерживали и под угрозой физической расправы требовали выкуп за его освобождение», – говорится в сообщении СК.

Добиться выполнения своих требований злоумышленникам не удалось, поскольку потерпевшего освободили правоохранители. В короткие сроки было установлено и местонахождение фигурантов. Соучастникам в возрасте от 24 до 34 лет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п «а,в,г,з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека ), п.п «а,в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

«Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к совершению преступления. Расследование по уголовному делу продолжается», – добавили в Следственном комитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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