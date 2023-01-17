Путин поручил правительству РФ ощутимо повысить реальные доходы россиян

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ добиться роста реальных доходов и повышения благосостояния российских семей. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании по экономическим вопросам с членами кабинета министров.

«Инфляция прямо влияет на доходы граждан. В текущем году нам нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышению благополучия российских семей», – подчеркнул Путин (здесь и далее цитаты по сайту Кремля).

Президент отметил, что по итогам прошлого года инфляция составила 11,9 процента. «Это меньше, чем прогнозировали Центральный банк и правительство. По оценкам, уже во втором квартале текущего года инфляция может опуститься ниже целевого уровня в четыре процента», – уточнил он.

«Это принципиально важно для реальных доходов граждан и для экономики в целом, ведь предсказуемая, сдержанная динамика цен – это ключевой фактор для принятия решений по увеличению инвестиционной активности и доступности кредитов для бизнеса и для реального сектора», – пояснил Путин.

Вместе с тем глава государства обратил внимание кабинета министров, что «ещё сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда, особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики. Вы знаете, что показывало наибольшее падение – это автопром и некоторые другие [отрасли]. Правительству вместе с субъектами Федерации нужно работать над исправлением этой ситуации, и главное, что у нас все возможности для этого есть: нужно стимулировать занятость и рост заработных плат – реальных заработных плат», – подчеркнул он.

Оценивая экономические итоги года, Путин обратил внимание, что в целом по году ожидается снижение экономики на 2,5 процента, несмотря на негативные прогнозы и западные санкции. «В третьем и четвёртом кварталах зафиксирован рост экономики, правда, по сравнению с резким падением во втором квартале. Наша задача – поддержать, закрепить эту положительную тенденцию», – сказал глава государства.

Москва, Светлана Антонова

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