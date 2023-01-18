Штукатурка рухнула с потолка на младенца в Подмосковье

В Подмосковье штукатурка упала с потолка на родившуюся месяц назад девочку. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Установлено, что 16 января 2023 года вечером в квартире, расположенной в поселке Ашукино, произошло обрушение штукатурки потолка, в результате чего пострадал месячный ребенок. Девочке причинены ссадины мягких тканей лица, жизни и здоровью угрозы не имеется», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим Следкомитетом организована проверка, проведен осмотр места, истребованы данные из медучреждения, документы, характеризующие членов семьи, в которой проживает ребёнок, а также документы из управляющей компании.

«Устанавливается местонахождения собственника квартиры. Планируется проведение судебно-медицинской экспертизы малолетней. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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