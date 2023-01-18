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Среда, 18 января 2023, 11:34 мск

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Упали с большой высоты: московские следователи выясняют обстоятельства гибели двух подростков

Тела двух подростков обнаружили накануне возле одной из многоэтажек на юго-западе Москвы – возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства (п. «а, в» ч. 2 ст. 110 УК РФ). Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, тела несовершеннолетних 2006 года рождения с повреждениями, характерными при падении с большой высоты, были обнаружены в вечернее время 17 января около вблизи жилого дома на улице Знаменские садки.

Как отметили в СК, следователями установлен и детально изучен маршрут передвижения подростков, просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Собраны характеризующие материалы, допрошены педагоги, родственники, друзья и жители дома.

В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские, дактилоскопические, почерковедческая, трассологическая, посмертные психолого-психиатрические экспертизы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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