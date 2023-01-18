Мособлсуд вынес приговор членам этнической банды, терроризировавшей коммерсантов

Московский областной суд приговорил к длительным срокам заключения главаря и членов этнической ОПГ, занимавшихся вымогательством и убийствами. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

«Собранные следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточным для вынесения приговора шести членам этнической банды – Гейдарову Джабраилу, Нураддинли Агшину, Алекберову Сулейману, Джафарову Рамину, Маммадову Сиявушу, Рахимову Техрану», – говорится в сообщении ведомства.

В частности, следствием и судом установлено, что в 2016 году Гейдаров создал на территории московского региона устойчивую вооруженную группу в целях вымогательства денег у коммерсантов. Для участия в банде он привлек своих соотечественников. Члены этнической группировки действовали в период с 2016 по 2018 годы и получали не менее 100 тысяч рублей ежемесячно от нескольких предпринимателей – владельцев торговых точек на рынке.

В начале 2018 года один из предпринимателей отказался платить «дань» членам ОПГ. В результате, в марте 2018 года бандиты обстреляли его автомобиль в Москве, а 21 ноября того же года застрелили бизнесмена на автостоянке города Видное.

В зависимости от роли и степени участия каждого фигуранты признаны винными в создании устойчивой вооруженной группы и участии в ней, в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений, сопряженном с вымогательством, в покушении на убийство, в незаконном обороте оружия, совершенном организованной группой, в вымогательстве, в незаконном пересечение границы РФ, совершенном организованной группой.

Приговором суда Гейдарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет с отбыванием первых 15 лет в тюрьме, а остальной части срока в исправительной колонии особого режима. Нураддинли приговорен к лишению свободы на 21 год с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остальной части срока в исправительной колонии строгого режима. Остальным членам банды назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 16 до 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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