Житель Москвы пять лет растлевал малолетнюю дочь своей сожительницы

Житель Москвы задержан по обвинению в преступлениях против половой неприкосновенности малолетней девочки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, в период с 2016 по 2020 годы обвиняемый, находясь в квартире жилого дома в Зеленограде, «неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении малолетней родственницы его сожительницы».

«Ребенок в силу своего возраста не осознавал противоправность его действий и только спустя продолжительное время рассказал о произошедшем педагогу и родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в СК, после этого обвиняемый пытался покинуть территорию России, однако его действия были пресечены.

55-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, также он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Москва, Андрей Дорофеев

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