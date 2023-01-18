российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 21 января 2023, 15:08 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Сенатор Абрамов указал на нарушение законодательства РФ в работе видеохостинга YouTube

Сенатор Иван Абрамов рассказал о нарушениях российского законодательства, допущенных зарубежным сервисом YouTube. Он уверен, что необходимо принять решение об его работе в РФ.

По его словам, платформа пока более популярна и распространена, чем отечественные аналоги. Многие россияне смотрят на ней полезные видеоролики, но при этом на сайте присутствует много грязи.

«Но в то же время есть много откровенной грязи, откровенной дезинформации и случаи нарушения закона. Там распространяется просто откровенная ложь. Поэтому нужно смотреть и по совокупности факторов принимать решение», – поделился Абрамов.

Ранее на нарушение закона обратил внимание бизнесмен Евгений Пригожин. Он отметил, что сервис превратился в «информационную чуму». Предприниматель добавил, что заменить его смогут отечественные платформы и соцсети.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Совет Федерации

В ряде регионов РФ сложилась острая ситуация с экспортом пиломатериалов и импортом овощей и фруктов / «Коробки поставили – ни воды, ни тепла, ни Интернета»: Матвиенко обязала сенаторов лично контролировать оснащение ФАПов в 53 регионах / В Совфеде предложили ввести идентификацию геймеров / В Совфеде предложили наказывать за нарушения при проверке газового оборудования / «Гиена Европы»: в Совфеде оценили претензии Польши на украинские территории / «Бессмысленное решение»: Запад снова просчитался – Россия не проиграет после введения «потолка» цен на нефть / Письма «счастья»: Матвиенко призвала Силуанова срочно решить проблемы региональных бюджетов / «Ядерный терроризм»: Совфед принял обращение к парламентам мира осудить Киев за обстрел ЗАЭС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, Общество, Политика, Россия, Технологии, Совет Федерации,