Сенатор Абрамов указал на нарушение законодательства РФ в работе видеохостинга YouTube

Сенатор Иван Абрамов рассказал о нарушениях российского законодательства, допущенных зарубежным сервисом YouTube. Он уверен, что необходимо принять решение об его работе в РФ.

По его словам, платформа пока более популярна и распространена, чем отечественные аналоги. Многие россияне смотрят на ней полезные видеоролики, но при этом на сайте присутствует много грязи.

«Но в то же время есть много откровенной грязи, откровенной дезинформации и случаи нарушения закона. Там распространяется просто откровенная ложь. Поэтому нужно смотреть и по совокупности факторов принимать решение», – поделился Абрамов.

Ранее на нарушение закона обратил внимание бизнесмен Евгений Пригожин. Он отметил, что сервис превратился в «информационную чуму». Предприниматель добавил, что заменить его смогут отечественные платформы и соцсети.

Москва, Светлана Антонова

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