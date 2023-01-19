Двухэтажное здание сгорело на территории храма Иоанна Кронштадтского в Москве

Один человек пострадал в результате пожара, произошедшего сегодня ночью на территории столичного храма Иоанна Кронштадтского. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«В 03:53 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о загорании двухэтажного здания по адресу: Кронштадтский бульвар, д. 24 к 2. Площадь пожара составила 100 кв. метров. Произошло обрушение кровли на площади 40 кв. метров», – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели подали в очаг возгорания шесть ручных водяных стволов и установили подъёмный механизм. Пожар был ликвидирован в 05:25.

«К сожалению, есть один пострадавший», – добавили в департаменте.

В двухэтажном деревянном здании, пострадавшем от огня, располагалась воскресная школа.

Москва, Андрей Дорофеев

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