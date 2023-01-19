Выходцы из Средней Азии похитили соотечественника в Подмосковье

Двое граждан одного из государств Средней Азии задержаны по подозрению в похищении человека в Подмосковье. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что в городе Балашихе злоумышленники причинили телесные повреждения своему соотечественнику. После этого его насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении», – рассказала Волк.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили маршрут иномарки, в которой передвигались подозреваемые. Они были задержаны возле одной из столичных гостиниц. В салоне оперативники обнаружили потерпевшего. По словам иностранца, похитители намеревались получить от его родственников 30 тысяч долларов, которые он якобы задолжал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ (похищение человека). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»