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Суббота, 21 января 2023, 15:08 мск

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Самосвал снес в Подмосковье опору ЛЭП и обесточил несколько населенных пунктов

Несколько населенных пунктов в Подмосковье остались почти на 12 часов без электричества после аварии, в которой накануне грузовик снес опору высоковольтной линии электропередач. Об этом сообщил заместитель губернатора Московской области Евгений Хромушин сегодня в своем телеграм-канале.

«Вчера в Ленинском городском округе самосвал снес опору ЛЭП 110 кВ, в результате одновременно было обесточено несколько питающих центров, которые снабжают электроэнергией ряд населенных пунктов сразу в трех округах. Хочу отметить подмосковных энергетиков, которые менее, чем за 12 часов устранили аварию на электросетях и возобновили подачу электроэнергии всем жителям, при том, что скептики предрекали восстановление чуть ли не через пять дней», – уточнил вице-губернатор.

По его словам, специалисты предприятий «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» к вечеру того же дня восстановили электроснабжение 95% потребителей. Замена поврежденных опор ЛЭП продолжалась до ночи.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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