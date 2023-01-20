Выездные бригады московских врачей провели профосмотры почти трех тысяч детей в ЛНР

Столичные врачи провели почти три тысячи профилактических осмотров детей в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы.

«Для помощи местным медикам были организованы и отправлены бригады из московских больниц и поликлиник. Специалисты различных профилей осматривали детей, брали анализы крови и проводили функциональную диагностику для выявления возможных проблем со здоровьем. Всего с ноября бригады провели осмотры почти трех тысяч детей, из которых более чем 2,2 тысячи впервые были установлены диагнозы и свыше 600 взяли на диспансерный учет для дальнейшего индивидуального наблюдения», – говорится в сообщении депздрава.

Диспансеризация в регионе проводится для профилактики развития хронических заболеваний, а также сохранения и укрепления здоровья детей. Выездные бригады были сформированы из сотрудников медицинских организаций, подведомственных столичному департаменту здравоохранения. Их укомплектовали всем необходимым оборудованием и расходными материалами. В состав вошли педиатры, неврологи, хирурги и другие врачи-специалисты, а также средний медицинский персонал.

С начала ноября в командировку отправились 29 сотрудников. Работа московских врачей на территории республики проходила при координации и поддержке министерства здравоохранения Российской Федерации.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»