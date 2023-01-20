Обстоятельства гибели юноши от удара током на стройке в Подмосковье выясняет Следкомитет

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту гибели 19-летнего молодого человека от удара током. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«14 января 2023 года возле трансформаторной будки на строительном объекте, расположенном в микрорайоне Супонево города Звенигорода обнаружено тело молодого человека 2004 года рождения с признаками повреждений, полученных при поражении электричеством», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности).

В СК добавили, что следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, осуществлены допросы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Москва, Андрей Дорофеев

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