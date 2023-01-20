Пешеход погиб под колесами авто на северо-востоке Москвы

В результате ДТП на северо-востоке столицы погиб пешеход. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.
«На улице Декабристов в районе дома 17 водитель автомобиля Opel Astra совершила наезд на мужчину 1948 года рождения, который переходил дорогу вне пешеходного перехода», – говорится в сообщении правоохранителей.
В Госавтоинспекции уточнили, что в результате полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.
На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.
Москва, Андрей Дорофеев
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