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Суббота, 21 января 2023, 15:10 мск

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Пешеход погиб под колесами авто на северо-востоке Москвы

В результате ДТП на северо-востоке столицы погиб пешеход. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

«На улице Декабристов в районе дома 17 водитель автомобиля Opel Astra совершила наезд на мужчину 1948 года рождения, который переходил дорогу вне пешеходного перехода», – говорится в сообщении правоохранителей.

В Госавтоинспекции уточнили, что в результате полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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