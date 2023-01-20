Московские мошенники выдавали игру на биржевом симуляторе за реальные сделки

Московские правоохранители задержали группу мошенников, которые в сети «офисов» симулировали биржевую деятельность. Об этом сообщила сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленники обещали трудоустройство людям, которые искали работу в интернете. В офисах, расположенных в разных округах столицы, псевдоменеджеры предлагали клиентам пройти обучение для последующей работы на финансовом рынке. Его стоимость варьировалась от 50 до 300 тысяч рублей», – рассказала Волк.

В процессе учебы перед гражданами разыгрывался «спектакль». Периодически в помещении раздавался громкий звук, что якобы означало получение крупного выигрыша в ходе игры на бирже работниками компании. На этом фоне введенных в заблуждение граждан убеждали вложить деньги в биржевые активы.

«Так как все сделки проходили на биржевом симуляторе, о чем потерпевшие не догадывались, проводимые ими операции оказывались неудачными. Полученные денежные средства сообщники присваивали. Общий ущерб превысил 17 миллионов рублей», – уточнила представитель МВД.

Сотрудники полиции на территории Московского региона задержали пятерых подозреваемых, в том числе организатора преступной схемы. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)

В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение. Предполагаемый лидер группировки заключен под стражу. В отношении троих соучастников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Еще одна сообщница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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