Два человека погибли при пожаре в Волоколамске

Мужчина и женщина погибли при пожаре, который произошел в одном из частных домов в подмосковном Волоколамске. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, ЧП произошло 19 января в частном доме на Волоколамской улице. После локализации пожара были обнаружены тела мужчины и женщины. По данному факту Следкомитет организовал доследственную проверку.

В СК предварительно назвали причиной пожара неосторожное обращение с огнем.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – добавили в пресс-службе ведомства.

Москва, Андрей Дорофеев

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