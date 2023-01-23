Проверку столичной клиники, где онкологию лечат наложением рук, взял на контроль глава СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки клиники «Здравница» в Москве, где по сообщениям СМИ, онкологию пытаются лечить альтернативными методами. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«В эфире федерального телеканала был продемонстрирован сюжет о пострадавших от некачественного лечения доктора, оказывавшего платные медицинские услуги лицам, имеющим онкологические заболевания, в клинике «Здравница» в Москве. В связи с изложенным ГСУ СК России по городу Москве организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – говорится в сообщении ведомства.

В результате проверки следствие должно установить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям всех причастных лиц. По поручению Бастрыкина, доклад о первоначальных результатах процессуальной проверки должен представить руководитель главного следственного управления СК России по городу Москве Александр Стрижов.

13 января газета «Известия» написала, что в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске действует сеть клиник с лицензиями, оформленными на ООО «Здравница», основатель которых Дмитрий Раевский широко практикует не предусмотренные лицензией услуги.

Пациенты клиники рассказали, что заплатили человеку, называющему себя онкопсихологом и «волшебным доктором», от нескольких десятков тысяч до 1,5 млн руб, но не были исцелены. По их словам, в клиниках сети от онкологических заболеваний и расстройств аутистического спектра лечат народными песнями и наложением рук. Пациенты, с которыми пообщалось издание, не заключали с клиниками договоров, а деньги переводили на карты третьих лиц либо отдавали наличными.

Сам Раевский называет свои результаты в лечении онкобольных «сумасшедшими» и «очень классными» и заявляет, что «снял диагнозы у полутора тысяч аутистов».

Москва, Андрей Дорофеев

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