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Понедельник, 23 января 2023, 13:31 мск

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Московский суд вынес приговор «кошачьему киллеру»

Черемушкинский райсуд столицы вынес сегодня приговор менеджеру Олегу Кривякову, который расстреливал кошек вблизи жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Приговором Черемушкинского районного суда г. Москвы от 23 января 2023 г. Кривякову Олегу Павловичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, за совершение преступлений по п. «д» ч. 2 ст. 245, п. «а» ч. 1 ст. 213, ч. 1 ст. 213 УК РФ (жестокое обращение с несколькими животными и хулиганство», – говорится в сообщении.

Гособвинение требовало для подсудимого 5 лет колонии общего режима.

В декабре 2020 года на юго-западе столицы были обнаружены трупы кошек и выжившие животные со следами попаданий из пневматического оружия. Местные жители написали заявление в полицию, к делу подключились зоозащитники. Через месяц силовики возбудили уголовное дело.

«Кошачьего киллера» отследили по камерам видеонаблюдения, которые зафиксировали, как мужчина на автомобиле подъезжает к жилому дому и ведет стрельбу. В связи с тем, что пострадать могли и люди, в деле появилась статья о хулиганстве.

32-летний офисный работник Олег Кривяков в суде он не отрицал, что стрелял по животным. Ранее он объяснял свои действия тем, что боролся с распространением бешенства и коронавируса.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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