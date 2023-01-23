Участника налета на дом телепродюсера задержали в Москве

Правоохранители задержали в Москве одного из участников нападения на дом телепродюсера, совершенного год назад. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что в январе прошлого года в ночное время двое мужчин проникли в жилой дом. Угрожая предметом, похожим на огнестрельное оружие, они завладели денежными средствами в сумме 130 тысяч долларов США, 50 тысяч евро, а также тремя наручными часами. Общий ущерб составил порядка 14 миллионов рублей», – рассказала Волк.

По ее словам, гражданин одной из стран ближнего зарубежья скрывался в квартире у своих родственников, расположенной в московском поселке Марушкинское.

По версии следствия, нападение злоумышленники спланировали заранее, купив в Интернет-магазине макет пистолета. Похищенные деньги они успели потратить.

«Все это время фигурант находился на территории Республики Беларусь. Оперативные мероприятия проводились в тесном взаимодействии с представителями правоохранительных органов этой страны», – уточнила Волк.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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