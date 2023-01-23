Один человек пострадал при взрыве алюминиевой пыли на заводе в Подмосковье

Пожарные ликвидировали пожар, возникший сегодня на заводе в подмосковном городе Рошаль. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.

«В 10.59 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Шатура, город Рошаль, улица 2-ой Пятилетки, д. 3а. Есть пострадавший. 11.23 – локализация пожара на площади 200 кв.м. 12.25 – ликвидация открытого горения», – говорится в сообщении спасателей.

В пресс-службе уточнили, что к борьбе с огнем привлекались 20 единиц техники, 64 человека, в том числе от МЧС России: 10 единиц техники и 30 человек.

Ранее сообщалось о взрыве, произошедшем на заводе компании ООО «Молирен» в Рошале. По данным СМИ, взорвалась алюминиевая пыль.

ООО «Молирен» занимается металлургией и органической химией.

Москва, Андрей Дорофеев

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