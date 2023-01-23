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Понедельник, 23 января 2023, 17:49 мск

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Прогулка с папой на каток закончилась для двухлетнего ребенка в Москве вызовом санавиации

Двухлетнему ребенку в столице понадобилась помощь санавиации после прогулки с папой на ледовый каток. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«Днём 23 января экипаж дежурного санитарного вертолёта Московского авиационного центра вылетел в ТиНАО. На площадку «Станиславль» машина скорой помощи доставила двухлетнего ребёнка после падения на катке», – говорится в сообщении ведомства.

Как рассказали спасателям очевидцы, малыш сидел на плечах у папы. Мужчина упал вместе с ребенком.

После передачи пациента авиамедицинской бригаде, его эвакуировали в специализированное лечебное учреждение столицы.

«На борту малыша сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф города Москвы, которые контролировали его состояние», – добавили в департаменте.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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