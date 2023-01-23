Пожар произошел в одном из исторических особняков в центре Москвы

Пожар произошел сегодня в старинном здании, расположенном в центре Москвы. Как уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС, возгорание случилось в Доме Елагина, здании постройки XIX века, относящемся к объектам культурного наследия.

«В 15:48 поступило сообщение о пожаре по адресу: Страстной бульвар, д. 11. Происходило загорание личных вещей в подвальном помещении одноэтажного административного здания на площади 5 кв. м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались порядка 50 человек. В 16:08 возгорание локализовано», – отметили в МЧС.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, надзорное ведомство контролирует ход расследования этого инцидента. «По предварительной информации, возгорание произошло в подвальном помещении», – говорится в сообщении.

Москва, Андрей Дорофеев

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