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Понедельник, 23 января 2023, 18:08 мск

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Зарезавший собственную мать москвич страдал расстройством психики – Следкомитет

Мужчина, который сегодня на западе столицы убил собственную мать и ранил сестру, имел проблемы с психикой. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, утром 23 января 2023 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Витебской в городе Москве, мужчина в ходе ссоры нанес удары ножом своей матери и сестре. От полученных ранений его мать скончалась на месте происшествия, сестра госпитализирована для оказания медицинской помощи. Установлено, что мужчина страдал расстройством психики, ему будет назначена психолого-психиатрическая стационарная экспертиза», – говорится в сообщении ведомства.

Как добавили в СК, в настоящее время 33-летний мужчина задержан, его допрашивают следователи. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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