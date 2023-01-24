Налетчик с газовым баллончиком и молотком ограбил ювелирный салон в Подмосковье

В Подмосковье местный житель совершил налет на ювелирный салон. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«Злоумышленник, находясь в помещении ювелирного салона, расположенного на первом этаже одного из жилых домов на ул. Пионерской города Балашихи, попросил товароведа показать украшение. После этого он распылил содержимое газового баллончика ей в лицо, молотком разбил витрину и похитил лоток с драгоценностями. Сумма ущерба составила свыше 600 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и отследили путь, по которому он скрывался. Полицейские задержали 38-летнего правонарушителя по месту жительства в Электроуглях.

«В ходе обыска квартиры обнаружена и изъята часть похищенного имущества. Остальное задержанный успел сбыть, а денежные средства потратил на личные нужды», – добавили в пресс-службе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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