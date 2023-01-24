Пять человек спасли на пожаре в столице

Пожар произошел сегодня рано утром в многоквартирном доме в столичном районе Кунцево. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«В 04:35 в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: улица Боженко, д. 10 к2. Огонь распространился на площади 60 кв. метров», – говорится в сообщении ведомства.

По прибытии на место пожарные создали четыре боевых участка. В очаг возгорания были поданы пять ручных стволов. В ходе проведения работ были спасены пять человек. Кроме того, из дома эвакуировали 25 жителей.

«Пожар был ликвидирован в 05:43. К сожалению, есть пострадавшие», – добавили в департаменте.

Число пострадавших не уточняется.

Москва, Андрей Дорофеев

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