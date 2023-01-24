В Москве в 2022 году заключили самое большое количество браков за 105 лет существования органов ЗАГС

В 2022 году в Москве зарегистрировали более 100 тысяч браков – рекордное количество за 105 лет существования органов ЗАГС. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы много работаем над тем, чтобы любая пара в Москве могла выбрать подходящий именно для нее формат регистрации брака. Доступно уже около 200 самых разных локаций – от дворцов бракосочетания, небоскребов «Москва-Сити», старинных усадеб и современных пространств до центров госуслуг «Мои документы». Количество бракосочетаний увеличивается: в 2022 году мы зарегистрировали на 15% больше браков, чем годом ранее. В столице поженились 100 613 пар – это самое большое количество за 105-летнюю историю органов ЗАГС начиная с 1918 года», – цитирует Ракову пресс-служба мэра и правительства Москвы.

100 тысяч браков, заключенных в течение одного года, было зафиксировано в столице во второй раз. Впервые это произошло в 2014 году.

Чаще всего в 2022 году вступали в брак мужчины в возрасте 27 лет и женщины в возрасте 25 лет. Самой популярной датой бракосочетания стало 22 февраля – в этот день в Москве поженились около 1,5 тысячи пар. Еще около тысячи пар выбрали 22 июля. Более 950 пар поженились 11 ноября. Накануне Красной горки, 30 апреля, сыграли свыше 900 свадеб, а в День семьи, любви и верности, 8 июля, – более 850.

Около 60% молодоженов выбрали торжественную церемонию, в том числе в московских дворцах бракосочетания, число которых в 2022 году увеличилось с шести до девяти.

Более 14 тысяч пар заключили брак в необычных местах: на стадионах, в особняках, усадьбах, башнях центра «Москва-Сити», на Московской канатной дороге, станции метро. Количество церемоний на таких площадках в 2022 году увеличилось на 40% по сравнению с 2021 годом.

В 2022-м самой популярной площадкой бракосочетания стала башня «ОКО», там заключили брак более 1500 пар. Свыше 1300 пар выбрали проведение торжественной церемонии на территории храма Матроны Московской. Около 1000 пар поженились в парк-отеле «Даниловский», более 900 пар – в особняке Спиридонова, 850 пар предпочли заключить брак в гостинице «Националь» в зале с видом на Красную площадь.

Москва, Андрей Дорофеев

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