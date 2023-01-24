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Вторник, 24 января 2023, 13:00 мск

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Суд отправил в СИЗО мужчину, напавшего на полицейских у столичного ТЦ «Фортуна»

Бабушкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте мужчине, напавшему на полицейских. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

Речь идет об инциденте, который произошел 22 января на крыльце ТЦ «Фортуна», расположенного на улице Широкая. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения применил насилие в отношении двух сотрудников полиции, прибывших для пресечения его противоправных действий.

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На записи с камеры наблюдения, распространенной пресс-службой столичного следуправления, видно, что одному из полицейских пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы успокоить группу людей, находившихся на входе в торговый центр.

Мужчина был задержан, с ним проведены необходимые следственные действия. В ходе допроса он полностью признал свою вину. Фигуранту предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), отметили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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