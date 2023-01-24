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Вторник, 24 января 2023, 13:20 мск

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СК выясняет, как коломенский первоклассник получил разрыв селезенки при катании с горки

Доследственная проверка организована в подмосковной Коломне по факту травмирования семилетнего мальчика при катании с ледовой горки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«В СМИ появилась информация о том, что в городском округе Коломна первоклассник получил травму во время катания на ледяной горке. Мальчик был госпитализирован и ему оказана необходимая медицинская помощь. По данной информации следственным отделом по г. Коломна ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время, по данным пресс-службы, проводятся опросы, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В свою очередь, прокуратура Московской области контролирует работу СК и проводит свою проверку, по результатам которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.

Накануне минздрав Подмосковья сообщил, что ребенок с разрывом селезенки поступил в хирургическое отделение Коломенской областной больницы. Ему была успешно проведена операция.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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