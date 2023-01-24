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Вторник, 24 января 2023, 14:44 мск

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Мужчину, растлевавшего ребенка в 2015 году, задержали в одном из московских аэропортов

Мужчину, подозреваемого в совершении 8 лет назад иных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки, задержали столичные правоохранители. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По версии следствия, злоумышленник в период с сентября 2014 по март 2015 года, совершая уборку территории на участке местности вблизи жилого дома, расположенного по улице Адмирала Лазарева, познакомился с малолетней девочкой. Войдя в доверие к ребенку, и, используя ее беспомощное состояние, он неоднократно совершил в отношении нее действия сексуального характера», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что в том же 2015 году суд принял заочно решение о заключении гражданина под стражу.

В ходе работы следователей и криминалистов по расследованию преступлений прошлых лет была установлена личность подозреваемого, после чего последний был задержан в одном из аэропортов столицы.

После допроса 41-летнему фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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