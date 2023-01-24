Путин обратил внимание на рост цен на лекарства и их дефицит

Цены на лекарства в России подросли, при этом наблюдался дефицит ряда препаратов, несмотря на рост объемов отечественного фармацевтического производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня в ходе совещания с членами кабинета министров.

«Дело в том, что, во-первых, и цены подросли у нас за последнее время. И наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам, несмотря на то, что у нас наблюдается рост производства фармацевтической продукции, за три квартала прошлого года он составил примерно 22%», – обратил внимание глава государства (цитата по «Прайм»).

В то же время Путин уточнил, что 60% на рынке занимают отечественные препараты. «Тем не менее, и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли», – отметил он, ссылаясь на результаты выборочной проверки в торговых аптечных сетях.

При этом Путин призвал обеспечить резерв наиболее востребованных лекарств, чтобы не было ажиотажа на рынке. «Можно вполне обеспечить вот такое прохождение этого гриппозного, условно так скажем, периода, потому что все мы знаем, что в это время наиболее востребованными являются, там, жаропонижающие препараты, антибиотики и так далее. Ничего же не мешает своевременно сформировать определенный резерв», – подчеркнул глава государства.

По его словам, «это облегчило бы жизнь многих людей и не создавало бы никакого ажиотажа на рынке».

«Я прошу над этим подумать всех, кто работает в этой сфере: и Минпром, и Минздрав, и надеюсь, что будут сделаны соответствующие предложения, и они будут реализованы», – поручил президент.

Москва, Светлана Антонова

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