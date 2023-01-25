Иностранец снабдил поддельными документами более полутысячи мигрантов в Москве

Столичные полицейские задержали 46-летнего иностранца, который занимался изготовлением поддельных миграционных документов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«По версии полиции, с мая 2021 года с целью постановки на миграционный учёт иностранцы обращались к подозреваемому за помощью. Тот в свою очередь распечатывал у себя дома бланки уведомлений о прибытии гражданина и вносил в них данные своих клиентов. Документ злоумышленник заверял поддельными печатями, приобретёнными в сети интернет», – говорится в сообщении ведомства.

Заполненные формы мужчина отправлял своим сообщникам, которые вносили фиктивную информацию в официальную информационную базу. Стоимость его услуг, за которыми, по предварительным данным, обратились более 500 мигрантов, составляла от 4,5 до 6 тысяч рублей.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта были обнаружены и изъяты поддельные бланки уведомлений, печати, черновые записи, принтер и ноутбук, а также банковские карты и мобильные средства связи.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

«Кроме того, оперативники установили и задержали его сообщников – двоих мужчин в возрасте 34 и 41 лет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции», – добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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