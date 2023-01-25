Матвиенко открыла весеннюю сессию Совета Федерации

В России период адаптации пройден, пора переходить к развитию. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая первое пленарное заседание весенней сессии верхней палаты парламента.

Председатель верхней палаты парламента отметила, что план на весеннюю сессию был скорректирован с учетом поставленных главой государства задач.

«Предстоящая сессия будет динамичной и, открывая ее, еще раз хочу напомнить вам, что эффективность парламента определяется не количеством сказанных слов, а количеством дел, принимаемых решениях и с реальным влиянием на жизнь наших граждан. Поэтому мы будем осуществлять свои конституционные полномочия в том деловом стиле, который отличает палату регионов. Все конкретные задачи, которые стоят перед нами на решающем этапе для нашей страны, мы обязательно выполним», – подчеркнула Матвиенко, пожелав всем «плодотворной работы на благо нашего Отечества».

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»