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Среда, 25 января 2023, 14:06 мск

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Три человека погибли под колесами поездов в Подмосковье

В Подмосковье за сутки произошло три случая гибели людей под колесами поездов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«Проводится доследственная проверка по факту смертельного травмирования поездом сообщением Москва – Воронеж мужчины 1969 г.р. на участке железнодорожного пути, расположенного вблизи станции «Удельная» Московской железной дороги Рязанского направления», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, следователями устанавливаются обстоятельства смертельных травмирований 24 января поездами мужчин вблизи станций «Вешняки» и «Коломна».

«По предварительным данным установлено, что все переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Следователем произведен осмотр мест происшествий, устанавливаются и опрашиваются очевидцы произошедшего, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедиям», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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