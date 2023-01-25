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Среда, 25 января 2023, 16:03 мск

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Двое кладовщиков из Подмосковья торговали украденными товарами через собственный Интернет-магазин

Двое сотрудников склада задержаны в подмосковном Подольске за хищение товаров на сумму почти 8 млн рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка МВД.

В один из отделов полиции Подольска поступило заявление от представителя службы безопасности коммерческой фирмы о хищении со склада в деревне Коледино товаров на сумму более 7,9 млн рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении этого преступления были задержаны двое уроженцев Саратовской области в возрасте 27 и 28 лет.

«Установлено, что, осуществляя трудовую деятельность в должности кладовщиков данной организации, мужчины зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и создали магазин на платформе маркетплейса с электронными и детскими товарами со значительно заниженной стоимостью. Злоумышленники самостоятельно делали заказ своих же товаров через личный кабинет. После, приходя на рабочее место, мужчины переклеивали штрих-коды с меньшими ценниками на более дорогой товар», – пояснили в полиции.

После этого мужчины приходили в пункт выдачи заказов, оплачивали и получали покупки по заниженной стоимости.

В ходе обыска у задержанных изъят один из похищенных пылесосов. Остальное имущество фигуранты успели реализовать.

В отношении кладовщиков возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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