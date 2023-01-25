«Откуда такие цифры?» Совет Федерации проведет ревизию действующих законов на соответствие указу Путина

Совет Федерации проведет ревизию действующего законодательства на предмет соответствия указу президента РФ Владимира Путина об основах государственной политики после начала специальной военной операции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое поручение сегодня дала профильным комитетам спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Поводом для этого стало выступление сенатора Евгения Савченко, который обратил внимание на демографические проблемы и последствия решения Банка России по увеличению долга страны.

В начале пленарного заседания Савченко напомнил, что указ президента №809 об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей был подписан 9 ноября 2022 года, и «задает совершенно новую национально-ориентированную духовно-нравственную парадигму». «Сбережение народа трижды отмечается в указе, как основной стратегический национальный приоритет. Возникает вопрос, а действующие законы всегда ли соответствуют главному приоритету – сбережению и преумножению многонационального русского народа? Увы, далеко не всегда», – констатировал Савченко.

В качестве примера сенатор привел принятый несколько лет назад закон о потребительском кредитовании микрофинансовыми организациями, который негативно влияет на уровень жизни россиян. «В результате мы имеем избыточную закредитованность населения свыше 30 трлн рублей под очень большие проценты. Ежегодно заемщики, а это, как правило, молодые люди, уплачивают только одних процентов примерно 3 трлн рублей или более 10 млрд рублей за один рабочий день. Социальные последствия сложившейся ситуации негативный и оцениваются экспертами в миллионы не родившихся своевременно детей, так как молодые семьи в связи с дорогими кредитами откладывают рождение первого ребенка до 30-ти и более лет, и далее ограничиваются рождением, как правило, не более одного ребенка. О каком сбережении народа может идти речь?» – заявил сенатор.

«Или другой пример. Действующее законодательство о Центральном банке России запрещает напрямую предоставлять министерству финансов беспроцентные кредиты для финансирования дефицита бюджета, как это принято у нашего геополитического противника – США. В результате Минфин России вынужден заимствовать средства на рынке под большие проценты. И только на обслуживание внешнего долга – то есть на уплату процентов на три года 23-й, 24-й, 25-й – предусмотрено в федеральном бюджете 5 трлн рублей. А это, кстати, больше, чем выделено в федеральном бюджете на образование, культуру и поддержку спорта вместе взятых», – подчеркнул Савченко.

«Подобных примеров можно привести множество по всем направлениям федерального законодательства. Уважаемые коллеги, Россия после февраля 22-го года решительно и бесповоротно встала на путь обретения национального суверенитета, что является главным условием победы над любым внешним врагом. Обеспечить национальный суверенитет возможно, в первую очередь, и при помощи ревизии действующего и совершенствования текущего законодательства. Критерий этой работы один – соответствие духу и букве указа президента о сохранении традиционных ценностей», – сказал он, и обратился к Матвиенко с предложением провести ревизию действующего законодательства на соответствие указа президента №809.

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«Давайте посмотрим, поручим комитету по конституционному законодательству, по социальной политике с участием председателя комиссии [по защите государственного суверенитета Андрея] Климова изучить поставленный вопрос с участием Евгения Степановича и доложить предложения», – поручила Матвиенко.

Москва, Мария Соколова

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