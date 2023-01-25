Бывший сисадмин пытался тайно организовать майнинг на подмосковном предприятии

Бывший системный администратор подмосковного ПАО «Криогенмаш», похитивший данные учетных записей сотрудников компании, пытался организовать майнинг криптовалюты, используя компьютеры предприятия. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ФСБ по Москве и Московской области.

После увольнения мужчина с помощью полученных сведений «установил на ПЭВМ ПАО «Криогенмаш» вредоносное программное обеспечение и попытался организовать преступную схему майнинга криптовалюты».

Балашихинский городской суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 274.1 Уголовного кодекса РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России). Он приговорен к 2 годам лишения свободы. Однако, «учтя положительную характеристику личности и учитывая неблагополучные семейные обстоятельства», судья назначил условный срок.

Осужденный также должен выплатить штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

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