российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 25 января 2023, 17:47 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Бывший сисадмин пытался тайно организовать майнинг на подмосковном предприятии

Бывший системный администратор подмосковного ПАО «Криогенмаш», похитивший данные учетных записей сотрудников компании, пытался организовать майнинг криптовалюты, используя компьютеры предприятия. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ФСБ по Москве и Московской области.

После увольнения мужчина с помощью полученных сведений «установил на ПЭВМ ПАО «Криогенмаш» вредоносное программное обеспечение и попытался организовать преступную схему майнинга криптовалюты».

Балашихинский городской суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 274.1 Уголовного кодекса РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России). Он приговорен к 2 годам лишения свободы. Однако, «учтя положительную характеристику личности и учитывая неблагополучные семейные обстоятельства», судья назначил условный срок.

Осужденный также должен выплатить штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Двое кладовщиков из Подмосковья торговали украденными товарами через собственный Интернет-магазин / Три человека погибли под колесами поездов в Подмосковье / СК выясняет, как коломенский первоклассник получил разрыв селезенки при катании с горки / Налетчик с газовым баллончиком и молотком ограбил ювелирный салон в Подмосковье / Один человек пострадал при взрыве алюминиевой пыли на заводе в Подмосковье / ЧП в Подмосковье: взрыв произошел на заводе «Молирен» / Два человека погибли при пожаре в Волоколамске / Самосвал снес в Подмосковье опору ЛЭП и обесточил несколько населенных пунктов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Технологии, ЧП в Подмосковье,