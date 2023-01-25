Путин внес в основы культурной госполитики понятие брака как союза мужчины и женщины

Президент России Владимир Путин внес изменения в основы государственной культурной политики. Как сообщает РИА Новости, соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Перед Российской Федерацией стоит задача сбережения народа России, сохранения фундаментальных ценностей и принципов, на которых основано единство российского общества, <...> Это возможно только при условии последовательных инвестиций в человека, в сохранение и укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В недавнем прошлом такие вложения были явно недостаточными, что создало угрозу гуманитарного кризиса», – говорится во втором разделе документа.

К «наиболее опасным для будущего России проявлениям этого кризиса» относятся:

–разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей,

–ослабление единства многонационального народа,

–снижение культурного уровня общества, рост агрессии, нетерпимости, проявлений «асоциального поведения», атомизация общества, которая заключается в разрыве дружеских, семейных и соседских связей, «рост индивидуализма, пренебрежения правами других»,

–«деформация исторической памяти, негативная оценка значительных периодов отечественной истории, распространение ложного представления об исторической отсталости России».

Сама «государственная культурная политика» определяется как деятельность органов публичной власти при участии институтов гражданского общества, направленная на поддержку, сохранение и развитие всех отраслей культуры и «формирование личности на основе присущему российскому обществу системы ценностей».

Ее основными целями обозначено формирование «гармонично развитой личности, разделяющей традиционные российские духовно-нравственные ценности и укрепление единства и сплоченности российского общества посредством культурного и гуманитарного развития».

Среди прочего в указе говорится о защите традиционных семейных ценностей и института брака, который определяется как союз мужчины и женщины.

Внимание также уделено защите и поддержке русского языка как государственного. В частности, среди задач заявлено противодействие излишнему использованию иностранной лексики.

Подраздел о расширении и поддержке международных культурных и гуманитарных связей дополнен абзацами, в которых говорится о создании условий для популяризации российской культуры, русского языка и литературы за рубежом, в том числе для сохранения «общероссийской гражданской идентичности» проживающих там соотечественников, а также положением о «принятии мер по защите российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия».

Москва, Андрей Дорофеев

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